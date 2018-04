BOXE: PRIMEIRA BRASILEIRA CAMPEÃ MUNDIAL DEFENDE CINTURÃO EM SANTOS

Depois de marcar seu nome na história do boxe como a primeira brasileira a conquistar um título Mundial, a atleta da Equipe Memorial, Rose Volante, tem mais um desafio: defender o cinturão em solo nacional! Para este embate, a escolhida foi Lourdes “La Felina” Borbua , atleta panamenha e campeã latina pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB). “Quero defender esse título que conquistei e mantê-lo comigo. Venho treinando firme e forte para dar o meu melhor, e desta vez, no meu País”, comenta Rose, referindo-se ao duelo contra a argentina Brenda Karen Carabajal, no qual conquistou o cinturão da OMB em dezembro do ano passado. A última luta no Brasil por título mundial aconteceu há mais de 50 anos, com Eder Jofre. Além da grande luta da noite, o evento contará com a disputa de dois títulos nacionais de boxe masculino e lutas entre grandes revelações brasileiras da modalidade. A Defesa do Título Mundial de BOXE – OMB acontece no dia 21 de abril (sábado), a partir das 19:30, na Arena Santos ( Av. Rangel Pestana, 184 - Vila Matias ). Os ingressos custam a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos pelo www.compreingressos.com ou nos pontos de venda autorizados. Informações pelo telefone: (13) 3257-3930. Defesa do Título Mundial de BOXE – OMB Contando com a torcida santista, Rose Volante fala sobre a importância de uma disputa no Brasil. “ Conto com o apoio e presença de todos para lotar a Arena Santos. Dessa vez, quero ouvir gritarem meu nome em casa!”.

Carreira no boxe teve início por questões de saúde Quem vê a atleta em nível máximo, vencendo lutas por nocaute, não imagina que a carreira de Rose Volante começou sem grandes pretensões. “Eu vim de uma obesidade, tinha 105 kg. Queria emagrecer e comecei a treinar com esse objetivo”, relembra Rose. Depois de dois anos treinando, surgiu a oportunidade de disputar um torneio de boxe amador. A partir daí, a Rainha dos Ringues brasileiros não parou mais. Desde o início de sua carreira - há oito anos - Rose Volante tem 11 lutas invictas, com 6 vitórias por nocaute. Atualmente, Rose integra o seleto time dos grandes campeões brasileiros de boxe: Acelino Popó Freitas, Valdemir Sertão Pereira, Eder Jofre e Miguel de Oliveira.

CARD Antes do tão esperando duelo da noite, os fãs de boxe poderão acompanhar embates entre jovens talentos nacionais: Categoria Super Meio Médio - Fernando Machado x Francisco Neves Categoria Super Médio - Lucas Abreu x Valdevan Pereira Categoria Super Galo - Danila Ramos x Caroline Antunes Categoria Super Galo - Carlos Henrique x Charles Quintana – Título Brasileiro Categoria Super Meio Médio - Douglas Ataide x Gabriel Bonfim – Título Brasileiro

Defesa do Título Mundial de BOXE – OMB Data: 21/04/2018 Horário: a partir das 19h30. Local: Arena Av. Rangel Pestana, 184 - Vila Matias Arena Santos ( ). Entrada: Ingressos a partir de R$ 20 Pontos de venda: https://www.compreingressos. com/espetaculos/10273-ring- star-memorial-boxing-club- defesa-do-titulo-mundial-de- boxe-omb a Mauá, 16, Centro de Santos) Restaurante Canteiro ( Pra rio, 111) KNC ( Avenida Francisco Glic Mega Fitness Shop (Praiamar Shopping)