Ueap divulga listão dos aprovados no vestibular 2018

Candidatos devem ficar atentos ao site da Ueap para saber o horário e local de comparecimento para efetivar a matrícula.

Listão de classificados e aprovados pode ser consultado nos corredores do campus I e no site da Ueap

ueap.ap.gov.br e também no endereço eletrônico - nesse é último é preciso informar os dados cadastrais. O curso de Licenciatura em Música será ofertado em processo seletivo específico. A Universidade do Estado do Amapá (Ueap) divulgou nesta sexta-feira, 6, o listão dos aprovados no Processo Seletivo 2018 dos cursos de graduação. Os nomes dos 550 candidatos distribuídos nos 11 dos 12 cursos ofertados, estão disponíveis no corredor do Campus I, no Centro de Macapá, no sitee também no endereço eletrônico processoseletivo. ap.gov.br - nesse é último é preciso informar os dados cadastrais. O curso de Licenciatura em Música será ofertado em processo seletivo específico.

Os aprovados devem ficar atentos ao mesmo endereço eletrônico do Processo Seletivo 2018 no site da Ueap onde está disponível o listão, para saber o local e horário de comparecimento para efetivar à matrícula.

O candidato que não foi aprovado e estiver listado como “classificado” terá uma segunda chance de se matricular. “No dia 26 de abril, realizaremos a primeira convocação para a Chamada Pública”, alertou o chefe da Divisão de Registro e Controle Acadêmico da Ueap, Claudionor Pastana.

A estudante Naiana Rocha estava na universidade nesta quarta-feira acompanhando a divulgação do listão. Ela não foi aprovada, mas se emocionou pelo irmão que passou no vestibular para o curso de Filosofia. “Era um sonho nosso, fico muito feliz. É uma vitória da nossa família", relatou a jovem.

Neste certame, a Ueap recebeu mais de 8 mil inscrições. O mais concorrido foi o curso de Pedagogia, que recebeu 1.575 inscritos para 50 vagas, totalizando uma concorrência de 31,5 candidatos por vaga.

Parceria

O listão de aprovados foi transmitido ao vivo pela Rádio Difusora de Macapá (RDM) AM 630, direto do hall de entrada do Campus I. Na parceria com a rádio, a universidade também conta com o programa Estação Ueap, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15h. No programa, professores e estudantes explicam temas da atualidade e as linhas de pesquisas que vêm sendo trabalhadas dentro da instituição.