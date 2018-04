O Estado do Amapá recebeu, o primeiro seminário do circuito Cultura Gera Futuro, que capacitou produtores e gestores públicos de diversos segmentos culturais para acessarem os mecanismos de fomento ao setor, disponibilizados pelo governo federal. Só para 2018, há R$ 1,35 bilhão disponíveis para incentivo a projetos via Lei Rouanet em todo o Brasil, além de cerca de R$ 1,5 bilhão para o fomento ao audiovisual. É para acessar esses recursos que os amapaenses foram capacitados. O evento aconteceu no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Macapá, com a participação do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão e do governador Waldez Góes.