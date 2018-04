Núcleo de Produção Digital Equinócio fortalecerá audiovisual amapaense

A implantação do NPD é fruto da boa relação, articulação e parceria entre os governos estadual e federal, além do Sebrae, do Serviço Social do Comércio (Sesc) e da Agência Nacional de Cinema (Ancine). Ainda em 2017, o Governo do Amapá conseguiu com a Secretaria do Audiovisual (SAV) – órgão do Ministério da Cultura -, a implantação do NPD, um programa do governo federal voltado à promoção do audiovisual brasileiro, com foco na formação, produção e difusão. A coordenadora do NPD no Amapá, Ana Vidigal, ressalta que o governo estadual executará este plano. “Além disso, o núcleo é um primeiro passo para a implantação da TV Cultura em âmbito local e para a criação do curso de Cinema na Universidade do Estado do Amapá”, explicou Vidigal.