Deputados provam projeto sobre o Marco Legal da Ciência e Tecnologia e Inovação do Amapá

A Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) aprovou na sessão da última quarta-feira (4) o Projeto de Lei do Executivo que dispõe sobre a indução e incentivos ao desenvolvimento do sistema de Ciências, Tecnologia e Inovação, por meio de instrumentos que concedem suporte ao desenvolvimento do ambiente produtivo no Amapá. A minuta do Marco Legal que originou o projeto foi apresentada em novembro do ano passado pelo Governo do Estado.