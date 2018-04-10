PAUTA DE JULGAMENTO DA 16ª SESSÃO JUDICIÁRIA ORDINÁRIA - 09/04/2018
PAUTA DE JULGAMENTO DA 16ª SESSÃO JUDICIÁRIA ORDINÁRIA - 09/04/2018
Pauta nº 16/2018 - Elaborada nos termos do art. 49 do Regimento Interno – RITRE/AP, para julgamento a partir da sessão
Judiciária Ordinária do dia 09 de abril de 2018, às 17h00 (dezessete horas), do (s) processo(s) abaixo relacionado(s), assim
como dos adiados ou constantes de pautas já publicadas:
1.AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL Nº 284-53.2016.6.03.0002
ORIGEM : MACAPÁ-AP (2ª ZONA ELEITORAL - MACAPÁ)
RELATOR : JUIZ HILTON PIRES
RECORRENTE : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : CELSO DE FARIA MONTEIRO – OAB/SP 138.436
ADVOGADO : RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA – OAB/SP266.298
RECORRIDO : COLIGAÇÃO ATITUDE E TRABALHO POR MACAPÁ (PMDB/PROS/PDT/PPS/PTN/PSD/SD)
ADVOGADO : MAYCK BARRIGA OLIVEIRA - OAB/AP 2782
ADVOGADO : HERCÍLIO DE AZEVEDO AQUINO - OAB/DF 33.148
ADVOGADO : ANA LÚCIA ALBUQUERQUE ROCHA AQUINO - OAB/DF 14.736
2.RECURSO ELEITORAL Nº 251-63.2016.6.03.0002
ORIGEM : MACAPÁ-AP (2ª ZONA ELEITORAL - MACAPÁ)
RELATOR : JUIZ HILTON PIRES
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - MPE
RECORRIDO : GILVAM PINHEIRO BORGES
ADVOGADO : MAYCK BARRIGA OLIVEIRA - OAB/AP 2782
ADVOGADO : HERCÍLIO DE AZEVEDO AQUINO - OAB/DF 33.148
ADVOGADO : ANA LÚCIA ALBUQUERQUE ROCHA AQUINO - OAB/DF 14.736
RECORRIDO : ANTONIO WALDEZ GÓES DA SILVA
ADVOGADA : TAINÁ DOS SANTOS PAIVA - OAB/PA 2965
RECORRIDO : ADIOMAR VERONESE
ADVOGADO : MAYCK BARRIGA OLIVEIRA - OAB/AP 2782
ADVOGADO : HERCÍLIO DE AZEVEDO AQUINO - OAB/DF 33.148
ADVOGADO : ANA LÚCIA ALBUQUERQUE ROCHA AQUINO - OAB/DF 14.736
RECORRIDO : CARLOS JOSÉ GOMES DA SILVA
ADVOGADO : ALONSO MARINO PEREIRA JÚNIOR - OAB/AP 2853
Macapá, 26 de março de 2018.
(o) Orlando de Carvalho Ribeiro Júnior
Secretário Judiciário