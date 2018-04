Secretaria de Desenvolvimento das Cidades é incluída ao eixo da Infraestrutura

Com a inclusão, os servidores do órgão passam a ter um Plano de Cargo Carreira e Salários (PCCS) e vão receber uma gratificação que é paga ao setor.

Foto: Maksuel Martins/Secom

A Secretaria de Desenvolvimento das Cidades (SDC) agora faz parte do setor de Infraestrutura do Estado do Amapá. A lei que regulamenta a nova medida foi sancionada nesta segunda-feira, 9, pelo governador Waldez Góes. A Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) havia aprovado o projeto no último dia 3.

Com a sanção, os servidores da SDC passam a integrar o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do setor de infraestrutura. Eles passarão a receber a Gratificação de Desempenho de Atividade de Infraestrutura (GDAI).

Agora, a SDC se junta às secretarias de Estado da Infraestrutura (Seinf) e de Transportes (Setrap), ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AP), à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Amapá e à Companhia de Gás do Amapá, que compõem o eixo de infraestrutura do Executivo.

Waldez Góes destacou que a inclusão dos servidores da SDC no PCCS da Infraestrutura era uma questão de equiparar atividades semelhantes. Ele também destacou a importância dos servidores para economia do Estado. “Isso demonstra a gratidão que o governo tem com esses técnicos, que são responsáveis por fazer os projetos que captam e trazem os recursos públicos para o Estado e, que, uma vez aplicados, geram emprego e renda”, analisou o governador.

A analista em Infraestrutura da SDC, a arquiteta Aline Tiele, ressaltou que a inclusão no setor onde as políticas salarial e de carreira já está estabelecida era uma questão de justiça em relação ao desempenho dos técnicos. “O ajuste foi uma grande vitória para os técnicos da SDC. Sabemos que o governador foi até o limite fiscal para poder contemplar a categoria. Este é um ato que corrige uma injustiça, pois nós sempre desempenhamos atividades técnicas do setor de infraestrutura, mas não éramos remunerados por isso”, agradeceu a arquiteta.

A SDC tem por finalidade atuar na promoção do desenvolvimento urbano das cidades amapaenses, através do apoio na formulação, implementação e monitoramento de programas, projetos e ações voltadas ao fortalecimento institucional das administrações municipais, planejamento urbano, saneamento, habitação e infraestrutura urbana.