REFIS 2018 do ICMS

No início do ano o governador Waldez Góes, após encontros e conversações com as entidades representativas de todos os segmentos empresarias do Amapá, criou um ambiente de diálogo entre governo e empresários para saber o que é melhor para a população, decidiu lançar o REFIS do ICMS 2018 e em 10 de janeiro assinou o decreto que valida as regras do REFIS do ICMS para este ano. “O REFIS do ICMS é uma política de desenvolvimento econômico. Fruto de um trabalho intenso da equipe técnica do governo e empreendedores”, destacou o gestor estadual.