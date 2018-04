Superação e inclusão - VILLI E PABLO TRINDADE

“Eu não entendia como aquele ‘velho’ conseguiu me dar uma ‘peia’ que fiquei com vergonha de mim mesmo. Tinha 16 anos. Então eu conheci outro ciclista o Sebinho (falecido) santanense, e ele me olhou e disse: - Cara, você com uma perna dessa, ninguém te vence no ciclismo. Fiquei empolgado. Como fazia Educação Física a tarde, na antiga Praça Zagury e encontrei uma turma de ciclistas treinando vindo para Fazendinha e encostei nessa turma e cheguei, cansado, mas cheguei junto com eles. Isso me marcou, por não ter verba para pagar transporte, minha opção pela ciclismo mudou minha vida para melhor, pois continuei trabalhando, passei a vender peixe com meus irmão me ajudando”. A participação na criação dos irmãos, na responsabilidade de comprar material escolar para eles estudarem ensinou a Villi Trindade a ser ‘pai’.