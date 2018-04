 TERMINAL RODOVIÁRIO DE MACAPÁ

A partir desta segunda-feira (9), começa a contar o prazo de cinco dias para recurso. A expectativa do governo é que a assinatura do contrato ocorra em, no máximo, 20 dias. De acordo com o diretor de Transportes da SETRAP, Andrey Rego, a privatização de terminais de ônibus já é uma realidade em vários Estados brasileiros. Ele explicou que a licitação seguiu as referências de processos realizados em outros lugares do país. “Foi um processo que já vinha sendo discutido há muito tempo e, hoje, concluímos com esta empresa vencedora que já atua há bastante tempo no mercado e administra vários terminais pelo país”, destacou Rego.