Acidente grave com ônibus deixa vários feridos no interior do Estado













Um ônibus que carregava dezenas de trabalhadores capotou e desceu um barranco na tarde desta quarta-feira (2) numa estrada de terra entre as cidades de Pedra Branca e Serra do Navio. Informações preliminares do Corpo de Bombeiros apontam que 20 pessoas estavam no veículo, várias ficaram feridas, mas nenhuma morte foi confirmada.





O ônibus pertence à empresa AME Transportes, de propriedade do vereador de Pedra Branca do Amapari, Carlos Alexandre Campos da Costa (PT).





O veículo transportava funcionários da empresa U&M de Pedra Branca para o Projeto Beadell, vindo a tombar ao fazer a curva, causando ferimentos graves em mais de dez passageiros, com fraturas em pernas, braços e um esmagamento.





Outros veículos que passavam no local prestaram os primeiros socorros, virando o veículo manualmente para socorrer pessoas que estavam agonizando, esmagadas pelo ônibus. Os feridos foram conduzidos para os hospitais de Macapá, sendo um deles em estado gravíssimo vindo em helicóptero.





Moradores da região comentam que a empresa AME transportes iniciou atividades há menos de 3 meses, não possuindo experiência em transportes da região, especialmente no período de chuvas, sendo contratada pela empreiteira U&M que chegou no Estado em meados do ano passado.





A U&M, por sua vez presta serviços de escavação e apoio à extração mineral à Mineradora Beadell Ltda, que explora ouro na região, sucessora da antiga MPBA fundada por Eike Batista.