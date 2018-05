COMUNICADO OFICIAL

02.05.2018





Pedra Branca do Amapari (AP) – A Beadell Brasil informa que na tarde desta quarta-feira (2) ocorreu um acidente com ônibus que transportava funcionários da empresa contratada U&M no acesso de Serra do Navio a caminho do Projeto Tucano Gold.





Havia aproximadamente 30 pessoas no interior do ônibus. Não há vítimas fatais.





Todos os passageiros receberam atendimento imediato e foram encaminhados para os hospitais de referência da região. As informações ainda são preliminares e as vítimas estão em avaliação médica. Um dos pacientes foi removido de GTA (Grupo Tático Aéreo) para atendimento no Hospital de Emergência de Macapá.





A empresa Beadell, juntamente à sua contratada, está tomando todas as ações de mitigação para que os colaboradores tenham o atendimento médico e o suporte adequados. Mais informações serão fornecidas em breve.