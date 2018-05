Em pronunciamentos, deputados destacam ações da atual gestão da Assembleia Legislativa





Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (2), a atual gestão da Assembleia Legislativa foi destaque no pronunciamento dos deputados, que enalteceram as ações desenvolvidas pela atual gestão da Casa de Leis, tendo à frente o deputado Kaká Barbosa (PR). A transparência, o equilíbrio financeiro, as ações sociais, autonomia e a atenção aos servidores foram citadas como importantes contribuições ao resgate da imagem institucional do Parlamento.





A deputada Cristina Almeida (PSB) destacou o pagamento antecipado da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores da Casa, que considerou importante para o bem-estar dos colaboradores e para a economia do estado. “Isso demonstra a seriedade na gestão, que permite atitudes desse porte, beneficiando servidores e contribuindo para o fortalecimento da economia do estado, com a significativa injeção de recursos”, defendeu.





Para o deputado Fabrício Furlan (PCdoB), presidente da Comissão de Administração Pública (CAP), a autonomia concedida às comissões permanentes da Assembleia Legislativa é fundamental para o bom desempenho do trabalho parlamentar. O agradecimento ocorreu durante prestação de contas de sua visita ao município de Laranjal do Jari, onde verificou a situação dos atingidos pela enchente. “Agradeço aos técnicos que nos acompanharam e ao presidente da Casa, que não mede esforços para dar condições, tanto às comissões quanto aos deputados, para que desenvolvam, com eficiência, o seu trabalho”, enfatizou.





O deputado Ericláudio Alencar (PDT) elogiou a organização e a transparência que existem hoje no Parlamento. “Ao retornar para esta Casa, após um ano e quatro meses em que estive à frente da Secretaria de Segurança Pública, verifico, com imensa satisfação, o alto nível de organização da Assembleia Legislativa do Estado Amapá. Parabenizo o presidente Kaká Barbosa e todos os deputados que se empenharam em transformar esta Casa, mudar esta página, de um poder que já foi muito achincalhado ao longo do tempo, para um Parlamento respeitado. Hoje, qualquer cidadão obtém, em tempo real, a informação que quiser sobre qualquer assunto da Assembleia Legislativa, graças à transparência que impera nesta Casa. Devemos nos esforçar para que nunca mais volte àquele tempo”, conclamou.





A vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputada Roseli Matos (PP), também destacou as ações positivas da atual gestão. “Parabenizo vossa excelência por esse novo momento que vive o nosso Parlamento. Vossa excelência se superou, ao pagar, no fim de abril, a primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores desta Casa, que no ano passado, mesmo tendo sido antecipado, foi paga no mês de maio. E não são apenas os salários que estão sendo pagos em dia, mas todos os compromissos desta Casa, contribuindo para o equilíbrio das nossas finanças. A máquina está sendo enxugada. Isso é reflexo de uma administração séria e comprometida com a sociedade”, enfatizou a deputada.





O presidente deputado Kaká Barbosa atribuiu as mudanças ao esforço de todos os parlamentares que aceitaram as iniciativas da Mesa Diretora, no sentido de cortar despesas e adotar medidas que resultaram no equilíbrio do orçamento, permitindo ações em prol da comunidade. “Somos um colegiado e as conquistas que estamos conseguindo são fruto do esforço de todos que acreditaram em nossa gestão e nos deram o necessário apoio para a efetivação das mudanças que nos trouxeram a este nível”, observou.