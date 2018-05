Conferências livres vão discutir a educação pública de qualidade









Sinsepeap quer levantar pautas que serão levadas para a Conape, em maio.









O Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Amapá (Sinsepeap) vai realizar conferências livres em Macapá e no interior para discutir a educação pública de qualidade. Os temas abordados durante os encontros serão levados para a Conferência Nacional Popular de Educação (Conape 2018), que vai acontecer nos dias 24 e 26 de maio, na cidade de Belo Horizonte (MG).

De acordo com o calendário definido pelo Sinsepeap, as conferências livres intermunicipais vão acontecer nos dias 26 de abril, em Porto Grande, abrangendo o Polo Norte ( Pracuúba, Tartarugalzinho, Calçoene, Oiapoque, Amapá, Ferreira Gomes, Pedra Branca, Serra do Navio); e 28 de abril, em Santana, Polo Sul (Vitória do Jari, Laranjal do Jari, Mazagão, Santana, Itaubal, Cutias, Pacuí, Macapá).

Nos encontros, serão definidos quatro delegados, sendo dois para a diretoria, e dois para a base.

Nos dias 4 e 5 de maio, em Macapá, será a vez da Conferência Popular de Educação (Conape-AP), com o tema “Em defesa da Educação pública, gratuita e de qualidade, socialmente referenciada”. Serão escolhidos dez delegados, sendo cinco para a diretoria e cinco para a base.

Os delegados vão representar o Amapá na Conape, que busca a retomada da democracia no país e das vozes da sociedade civil organizada por meio dos movimentos sociais e das entidades educacionais; uma reafirmação do compromisso com uma educação verdadeiramente transformadora.

Confira abaixo a programação estadual:

CONAPE 2018

Tema: Em defesa da Educação pública, gratuita e de qualidade, socialmente referenciada Data: 26 a 28 de maio de 2018 Local: Belo Horizonte-MG

Conferência Popular de Educação – Conape/AP

Comissão Executiva: Nilza, Leacide, Vívian, Anilson, Kátia Tema: Em defesa da Educação pública, gratuita e de qualidade, socialmente referenciada Data: 04 e 05 de maio de 2018 (sexta-feira e sábado) Local: Macapá – AP Público: Estadual – 10 delegados (05 diretoria e 05 base)

Conferências Livres: Intermunicipais

Polo Norte: (Pracuúba, Tartarugalzinho, Calçoene, Oiapoque, Amapá, Ferreira Gomes, Pedra Branca, Serra do Navio) Local: Porto Grande Data: 26 de abril de 2018 (quinta-feira)