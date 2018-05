Dia do Trabalhador terá serviços gratuitos de saúde, cidadania, shows e sorteio de prêmios

Foto: Ascom/Sete

A exemplo dos anos anteriores, os trabalhadores vão ter a oportunidade de concorrer ao sorteio de valiosos prêmios

O Governo do Estado do Amapá (GEA) preparou mais uma grande programação para o Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de Maio – próxima terça-feira. O evento ocorrerá de 8h às 14h, no Estádio Milton Corrêa de Souza, o Zerão, na zona sul de Macapá.

A meta deste ano é chegar a 15 mil atendimentos. Para isto, o governo fechou parceria com mais de 40 entidades público-privadas, que vão levar para o local da ação serviços de saúde, cidadania, educação, cultural, esporte e lazer, entre outros.

“São mais de sessenta serviços gratuitos à população oferecidos pelo Governo do Estados e os parceiros no Dia do Trabalhador. Estamos nos últimos ajustes da montagem de toda a estrutura dentro do Estádio Zerão para receber e atender os trabalhadores, seus familiares e a população de um modo geral, não só de Macapá como dos demais municípios”, acrescentou a secretária do Trabalho e Empreendedorismo, Maraína Martins.

A programação do Dia do Trabalhador terá, ainda, shows com o DJ John Silva, que vai agitar a Corrida do Trabalhador desde às 00h do dia 1º de Maio, apresentações musicais do grupo de pagode “K Resenha”, aula de zumba, grupo de dança Vem Bailar e show de Josy Santos, que vai levar muito sertanejo, forró e brega para animar a programação. Os trabalhadores também concorrem a prêmios em sorteio.

Saúde

Para quem procura atendimento de saúde, o Governo vai levar médicos clínico geral, pediatra e dermatologista, odontólogos e fisioterapeutas. Também terão exames de ultrassonografia, testes rápidos de HIV, hepatite, HCV e HBSAC, vacina e farmácia, consulta de pré-natal, aplicação de flúor, orientação em higiene bucal, verificação de pressão arterial, temperatura, pulso, teste de glicemia, avaliação e orientação nutricional, distribuição de camisinhas, acupuntura auricular, massagem terapêutica e atendimento psicológico, e exames de PSA para homens.

Orientações

Equipes técnicas do governo e parceiros também estarão presentes para ofertar orientações aos trabalhadores. Serão trabalhados temas como prevenção de combate a incêndio. segurança no trabalho, uso de EPIs, riscos, distribuição de material informativo sobre cursos profissionalizantes, palestras sobre o Microempreendedor Individual (MEI) e características empreendedoras.

Cidadania

Já na área de cidadania, a população contará com atendimentos jurídicos nas áreas de família, consumidor, previdenciário, penal, criminal, trabalhista, registro tardio (encaminhamento), orientação sobre direito do consumidor, inscrição para bolsas e vestibular, emissão de carteira de identidade (1ª e 2ª vias), emissão de cartão do SUS, 2ª via do CPF, registro de ocorrências, e ação de combate às drogas.

Também estarão disponíveis profissionais para corte de cabelo masculino, adulto e infantil, divulgação sobre o desligamento do sinal analógico da TV.

Uma feira de adoção de animais está sendo organizada por uma Organização Não Governamental (ONG). No mesmo ramo, os animais dos canis das Polícias Militar e Civil farão apresentações de adestramento.

Educação

Já os serviços nas áreas da educação, cultura e lazer são: pintura facial para crianças, divulgação do programa Educação de Jovens e Adultos do Serviço Social da Indústria (EJA/Sesi), apresentação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros, ações educativas de trânsito, apresentação de paraquedismo, doação de livros didáticos e atividades lúdicas de contação de histórias, exposição de artes, visitação e leitura à Biblioteca Sesc e oficinas de arte e literatura, Corrida do Trabalhador e do Cadeirante, jogos recreativos, futebol de sabão, entre outros serviços.

Parceiros

O evento é coordenado pela Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete). São parceiros do Dia do Trabalhador a Associação dos Paraquedistas do Amapá; Força Sindical, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros; Secretaria de Desporto e Lazer (Sedel); Federação Amapaense de Atletismo (FAAp); Sesi; Sesc, Senac; Fecomércio; Senai; Procon; Estácio Famap; Ong Anjos Protetores; Centro de Estética Juci Serra; Super Fácil; Secretaria de Estado da Saúde (Sesa); Secretaria Municipal de Saúde (Semsa); Prodap; Rádio Difusora de Macapá; CEA; Polícia Civil; Empresa “Seja Digital”; Secretaria de Estado da Educação (Seed); Cerpis; Lacen; Cerest; Sebrae; Cruz Vermelha; Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude (Sejuv), Polícia Técnico Científica (Politec); Sest/Senat; Galeria Samaúma, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Agência de Fomento do Amapá (Afap) e Ativa System Brasil.