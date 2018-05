Aluno da rede estadual do Amapá vence concurso de redação e vai ver a final da Copa Verde

Werlysson Serrão estuda na Escola Maria de Nazaré Pereira Vasconcelos, em Macapá. Ele concorre, ainda, na etapa nacional do concurso.

Foto: Arquivo Pessoal/Marina Pereira

Na redação, Werlysson retratou a importância do consumo consciente da água e falou sobre a vida dos ribeirinhos na Amazônia

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgaram os vencedores por estado, da 3ª edição do concurso de redação da Copa Verde. Aqui no Amapá o campeão foi o estudante da rede estadual Werlysson Mathias Serrão Caetano. Agora ele vai representar o estado na disputa da etapa nacional. O vencedor será anunciado no dia 16 de maio, em Belém (PA), no jogo final da Copa Verde.

O estudante cursa o 9º ano do ensino fundamental na Escola Estadual Professora Maria de Nazaré Pereira Vasconcelos, no bairro Pedrinhas, em Macapá. Ele foi vencedor da etapa estadual com a redação “Água para todo mundo”, na qual retratou a importância do consumo consciente da água. No texto, ele também falou sobre a vida dos ribeirinhos na região amazônica.

“Estou muito alegre e ansioso para ver o jogo da final. Aos colegas que pretendem participar de concursos de redação, eu indico que estudem e que leiam bastante, isso faz a diferença”, reforçou o estudante.

Werlysson e os demais vencedores dos outros estados, vão ganhar uma viagem com acompanhante para assistir a final da Copa Verde. Também vão receber mochila, boné, garrafa plástica, camiseta personalizada, trilogia literária Guerreiros da Amazônia, camisa da seleção brasileira e certificado de participação, assinada pelos ministros do Meio Ambiente e da Educação e pelo presidente da CBF.

O Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria de Estado da Educação (Seed) foi quem coordenou a etapa estadual do concurso. Werlysson Mathias foi orientado pela professora Lariza Melo, de língua portuguesa. Ela conta que o bom desempenho do aluno deixou todos da escola contentes.

“Só de saber que o debate de temas importantes em sala de aula tem como resultado trabalhos como o apresentado pelo Werlysson, já vale todo nosso esforço enquanto educadora”, pontuou a professora.

O concurso foi realizado nos estados onde acontece a Copa Verde - Tocantins, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Rondônia, Espírito Santo, Pará, Roraima, Mato Grosso, Acre, Amapá e Amazonas - por adesão voluntária.

As escolas onde os alunos vencedores de cada Estado estudam, vão receber um computador e a trilogia literária Guerreiros da Amazônia.

“Nossa escola está em festa por esta premiação, graças ao emprenho da professora Lariza e o desempenho do Werlysson”, comentou a diretora da Escola Estadual Professora Maria de Nazaré Pereira Vasconcelos, Rita Duarte.

O vencedor nacional do concurso ganhará camisa da seleção brasileira de futebol, autografada pelos jogadores, uma viagem para Foz do Iguaçu (PR), com acompanhante e, certificado de melhor redação do concurso a ser entregue pelos ministros do Meio Ambiente e da Educação e representante da CBF.

Campeonato

A Copa Verde é uma iniciativa que busca levar o futebol a regiões pouco exploradas pelas grandes competições. O campeonato foi idealizado como uma forma de desenvolver a consciência e valores ambientais por meio de ações que estimulam uma visão ecológica, como a reciclagem de materiais.

O torneio conta com 18 times escolhidos a partir do desempenho nos campeonatos estaduais e pela posição no ranking da CBF.