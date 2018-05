LANÇAMENTO DO LIVRO 'MEUS MOMENTOS DE INSPIRAÇÃO"

O que é o câncer de orelha? Câncer de orelha é observado tanto no ouvido interno e no ouvido externo, sob a forma de tumores e crescimento anormal. Estas células cancerosas são medicamente denominadas como carcinoma espinocelular. Muitas vezes, o carcinoma basocelular e melanoma maligno, que são tipos de câncer da pele, aparecem na pele da orelha e são confundidos com câncer de orelha. Especialistas em câncer, cirurgiões e médicos são capazes de detectar a diferença entre a pele e o câncer de orelha.

Tipos de Câncer do Ouvido Câncer de orelha não está restrita a uma parte da orelha. Ela pode ser observada em diferentes partes, onde, dependendo do estado, as células cancerosas retratam um comportamento diferente. Curas e sintomas, portanto, varia para cada tipo de câncer de orelha.

Câncer da orelha Externa: Câncer orelha externa aparece sob a forma de úlcera progressiva. Às vezes, é visto no FROM de um pedaço de pele estaladiça. Este cancer aparece na borda superior da orelha externa e pod…