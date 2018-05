GEA lança reforma e ampliação do Centro de Reabilitação do Amapá

Foto: Marcelo Loureiro/Secom

Durante a solenidade, o governador Waldez Góes agradeceu o empenho dos servidores no atendimento aos usuários do Creap

O Governo do Estado do Amapá (GEA) lançou nesta segunda-feira, 7, a reforma e ampliação do Centro de Reabilitação do Amapá (Creap). A obra receberá investimento de R$ 2,9 milhões, sendo R$ 2 milhões provindos do Ministério da Saúde e R$ 950 mil, de contrapartida do GEA. O prazo estimado para a finalização dos serviços é de um ano.

Quando concluída a reforma e ampliação, o número de salas para atendimentos aumentará de 22 para 52. Além disso, os consultórios serão mais modernos e contarão com estrutura adequada às necessidades dos usuários.

Durante o lançamento da obra, o governador Waldez Góes agradeceu o empenho de todos os servidores do Creap na melhoria dos serviços prestados à população na área da saúde. “Temos concretizado as parcerias para a compra de materiais e aumentar os atendimentos. Mesmo diante das dificuldades, conseguimos lançar a reforma de uma instituição tão importante para a recuperação da saúde do nosso povo”, complementou.

A obra ainda prevê a construção de um auditório, adequações da piscina aquecida, ampliação dos consultórios para a criação de box para atendimentos individualizados, além da planta elétrica e hidráulica da unidade.

O diretor do Creap, Amaury Barros, disse que além da reforma, estão sendo adquiridos mais de 170 itens que darão suporte e vão melhorar a assistência aos usuários que fazem tratamento no Centro de Reabilitação. “Já realizamos mais de 6 mil atendimentos mensais. Com a reforma, a expectativa é que possamos dobrar esse número. Também iremos implementar novos serviços como oftalmologia e estimulação sensorial”, anunciou.

Novas ambulâncias

Na solenidade, ainda foram entregues duas novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Foram investidos R$ 360 mil na compra dos dois veículos com recursos de emenda do deputado federal Vinícius Gurgel. Desde 2009, o Samu não recebia novos veículos.

O autor da emenda parlamentar considerou importante o engajamento de todos para a melhora nos serviços prestados ao cidadão. “Agora, iremos nos empenhar para ampliar o número de ambulâncias que atendem à nossa população. Também estamos trabalhando para tornar o Creap, um centro de reabilitação nível 4, para atender pacientes com algum tipo de incapacidade física, auditiva, intelectual ou visual”, noticiou Gurgel.

As duas ambulâncias foram destinadas às Unidades de Suporte Avançado (USAs), que realizam atendimentos de maior complexidade e que exigem uma assistência especializada. Um veículo vai para a capital Macapá e o outro para o município de Santana.

As USAs correspondem ao número de unidades preconizadas pelo Ministério da Saúde para atender a população de Macapá e Santana. Uma terceira deverá ser entregue ao Amapá, ainda em 2018, pelo MS. Cada Unidade de Suporte Avançado conta com uma equipe multiprofissional de médico, enfermeiro, técnico e condutor. Com a entrega dos novos veículos, as duas USAs, que já são utilizadas pelo Samu, ficarão como reservas para possíveis emergências.

O secretário de Estado da Saúde (Sesa), Gastão Calandrini, destacou que o lançamento da reforma e ampliação do Creap e a entrega das ambulâncias foram resultado de muito trabalho em equipe. “Em 2017, reorganizamos a estrutura da Secretaria de Saúde e tornamos o Centro de Reabilitação, uma autarquia, o que permitiu descentralizar e dar celeridade aos processos de trabalho”, lembrou.

Também estiveram presentes na solenidade, o deputado federal Cabuçu Borges, a deputada estadual Luciana Gurgel, a secretária adjunta de Atenção à Saúde, Hely Costa e o secretário adjunto de Gestão e Planejamento da Sesa, Paulo Távora.