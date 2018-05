Governo garante apoio para revitalização de ramais no interior do Estado

Foto: Bia Reis

Serviços permitem a trafegabilidade nos ramais que dão acesso às comunidades rurais dos municípios

O Governo do Amapá firmou convênio com as prefeituras de Porto Grande, Ferreira Gomes, Calçoene, Mazagão e Oiapoque para a manutenção e conservação dos ramais de acesso a diversas comunidades. Através dessa parceria, o Estado cede aos municípios óleo diesel e equipamentos necessários para a realização dos serviços.

O acordo vai possibilitar que as prefeituras façam trabalhos de aterro (tapa-buracos), reconformação, serviço para prevenir erosões e desmoronamento de terra ou pedras soltas sobre a pista, valetamentos (valas nas laterais da pista para o escoamento de águas pluviais) e correção de drenagem.

De acordo com o secretário de Estado de Transporte (Setrap), Benedito Conceição, cada prefeitura apresentou um plano de trabalho, com todos os ramais e a extensão de cada serviço. “Além disso, a secretaria realiza uma fiscalização e todos os municípios devem realizar uma prestação de contas para que a gente tenha conhecimento de como esse material está sendo utilizado”, frisou o gestor.

Conceição lembrou que os acordos garantem melhores condições de tráfego nas comunidades do interior. “A gente sabe da dificuldade que os municípios têm em realizar esses serviços, por isso a gente entra com o óleo e alguns equipamentos e as prefeituras entram com a mão de obra e outros aparelhamentos”, explicou o secretário.

Lixo

Nos municípios de Calçoene e Oiapoque, os convênios garantem, também, apoio na limpeza e coleta de lixo e entulhos. “Esses municípios têm dificuldade na destinação desse lixo, então estamos reforçando esse serviço através dessas parcerias”, destacou o secretário.