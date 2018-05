Pagamento do Renda para Viver Melhor estará disponível no dia 15 de maio

Pagamento é referente ao mês de abril de 2018 e foi confirmado pelas secretarias da Fazenda e de Inclusão e Mobilização Social.













As secretarias de Estado da Fazenda (Sefaz) e da Inclusão e Mobilização Social (Sims) informam que o pagamento do benefício do programa Renda para Viver Melhor, referente ao mês de abril de 2018, estará disponível para saque em caixa eletrônico, a partir de terça-feira, 15, durante expediente bancário.