Governo empossa novo gestor da Fundação da Criança e do Adolescente

A Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá (Fcria) possui um novo diretor-presidente. É o professor Guaraci Assis Pastana, empossado pelo governador Waldez Góes, nesta sexta-feira, 4. Dessa forma, a advogada Natália Façanha deixa o comando da pasta após administrá-la por um ano e seis meses. A solenidade de posse aconteceu no Palácio do Setentrião, sede do governo amapaense.

Vinculada à Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (Sims), a Fcria tem o papel de coordenar e executar a política de promoção, garantia e defesa dos direitos das crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. E de adolescentes autores de ato infracional no cumprimento de medidas cautelares e socioeducativas. Atualmente, a fundação atende 228 crianças e adolescentes.

Durante a solenidade, Natália frisou, entre os avanços observados ao longo de sua atuação, as articulações para garantir melhorias na estrutura física das unidades que compõe a Fcria, inclusive o Núcleo de Medida Socioeducativa de Internação Masculina (Cesein), que passa por reforma.

A advogada enfatizou que a fundação garantiu um terreno para a construção do prédio do Núcleo de Medida Socioeducativa de Semiliberdade (Semiliberdade), o que garantirá melhor atendimento aos adolescentes. “Foi um período de muito trabalho em que priorizamos assegurar a atenção que as crianças e adolescentes da fundação necessitam”, explicou.

O novo diretor-presidente frisou que vai continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido na Fcria. Ele ressaltou que pretende utilizar a experiência de 23 anos como professor da rede pública estadual para gerir a fundação. Além disso, ele quer reforçar o diálogo entre Fcria e entidades voltadas à garantia dos direitos das crianças e adolescentes. “Pretendemos trabalhar mecanismos pedagógicos para que o adolescente se sinta preparado para retornar ao convívio social”, ponderou.

Waldez Góes enfatizou que a mudança atende a critérios técnicos e visa oxigenar a gestão. “Natália trouxe muitos aspetos positivos enquanto gestora da Fcria e, agora, o professor Guaraci terá a oportunidade de utilizar sua experiência como educador para trazer contribuições à fundação”, avaliou. O governador destacou que as políticas voltadas para crianças e adolescentes – de responsabilidade da Fcria – estão bem definidas, visto que o concurso público para ampliar o quadro da fundação está em processo de organização.

Waldez também lembrou que, mesmo em um processo de crise econômica nacional, o Governo do Amapá vem conseguindo manter e ampliar os benefícios aos funcionários públicos. Em abril deste ano, foi sancionada a lei que concede realinhamento salarial aos servidores do Grupo Socioeducativo. A medida alcança 224 servidores da Fcria, entre efetivos e contratos.

Estiveram presentes na posse, a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM), Fátima Pelaes, o vereador Yuri Pelaes e representantes da equipe do governo estadual.

Perfil

Guaraci Assis Pastana é professor da rede estadual, graduado em História e Teologia. Possui especialização em História Social e Cultural e em Educação. É mestre em Teologia.

Na administração pública, Guaraci já foi gestor das Escolas Estaduais Raimunda Virgolino e Azevedo Costa. Nesta última, implementou a Gestão Democrática. Foi gerente do Núcleo de Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação (Seed). Já exerceu, também, o cargo de gerente do Programa Federal de Combate a Acidentes de Trânsito no Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran/AP).