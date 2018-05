Artigo do Gato

Rubem Bermeguy

Como pode mero mortal falar de alguém tão fenomenal. Descontem a rima pobre e levem ao pé da letra o adjetivo. Não! Não há exagero senhores, pelo menos ao meu sentir. Classifico assim o Rubem Bermeguy, homem que admiro tanto.

Rubem é cândido, educado, doce, inteligente. Conheces tão bem assim esse homem? Pergunta-me você. E eu te direi sem pestanejar. Não! Mas te asseguro que esses predicados estão arraigados nele. Gente, essas coisas exalam, transpira, cheiram. Como o aroma que vem da relva quando inundada pelas intrépidas e velozes gotas de chuva. Chuvas divinas, de água cristalina que Deus despeja do Céu para florescer a vida.

Não conheci o pai do Rubem. Vi e ouvir falar do seu Mair Bermeguy, mas a sua mãe ah... Essa tive a oportunidade de conviver e com a professora Helena tive a felicidade de aprender muitas lições. Foi um período fecundo de convivência na Associação Comercial e Industrial do Amapá lá pelos idos de 1986. Então, pude desfrutar da doçura de sua mãe e vejo que Rubem recebeu essa característica materna com sobra e extrema generosidade. Sua altivez deve vim do pai. E a poesia? Essa que lhe toma o corpo e a mente. Sabe-se lá de onde veio. Só percebe-se que está ali quando temos acesso aos seus textos e suas poesias.

Com essa introdução de uma crônica de sua autoria: Tenho muitos vícios. O mais imperfeito deles é o vício de fumar. O mais perigoso é o vício de amar. Imperfeitos ou perigosos os vícios me impõem a condição de servo. Do primeiro – fumar – não raras vezes tentei me libertar, mas ainda sem êxito. Do segundo – amar – dado ao elevado grau de risco, já estou serenamente livre. É que amar mata. Segundo minhas observações, quem traga o amor como eu trago é candidatíssimo ao óbito precoce. Não há pulmão que resista a um grande amor. Melhor fumar. Fumar salva vidas.

Rubem é um literata por natureza, esgrima com as palavras com a habilidade de um Dartagnan e sempre grava sua caneta, como um florete e com sua extrema habilidade faz “touché” com a palavra certa, no contexto que explora com sua mente fértil e brilhante.

Não classifiquem minhas palavras como piegas, pois não é. São verdadeiras e minhas. É assim que concebo Rubem, arredio e restrito a poucos amigos e mergulhado no cotidiano seu escritório de advocacia, onde por vezes fui visitá-lo e por lá tivemos breves colóquios. Rubem pára, te ouve, e educadamente faz você perceber que é chegada a hora do adeus.

Rubem disse nas redes sociais que a convite do brilhante criminalista Wagner Gomes aceitara ser suplente de Wagner numa composição para disputar a cadeira de Senador. Não sei se essa é a praia do causídico Rubem Bermeguy. Se considerarmos que a política tem selecionado por baixo seu representante, diria que não, porém se análise for a de que precisamos melhorar a qualidade, tenham convicção que sua escolha foi acertada.

Grande escritor, contista, articulista e advogado Rubem Bermeguy minhas palavras, brotaram de um esforço hercúleo de se aproximar de sua capacidade léxica. É difícil falar de alguém que tão bem cuida das palavras. Sempre temos a sensação deque estamos aquém. Nesses casos só uma saída pode compensar a aridez vocabular; a sinceridade. Diga tudo da forma como faço nesse texto. Com verdade extrema, um depoimento de quem admira alguém, pelo caráter, pela inteligência, pela delicadeza e pela educação. Tudo isso está contido num corpo longilíneo e de alma pura como do Doutor Rubem.

É o que digo a você meu amigo.