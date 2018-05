ELEIÇÕES 2018





Waldez Góes confirma 'vem para a reeleição'



















O diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista do Amapá (PDT), homologou a candidatura de Waldez Góes para concorrer as eleições majoritárias de 2018, para o cargo de Governador do Estado.

O anunciou foi feito pelo próprio Waldez Góes, que é também presidente estadual do PDT, na sede da Fundação Leonel Brizola, localizada na Zona Sul de Macapá, na manhã deste sábado (12). A solenidade reuniu lideranças partidárias e populares e os pré candidatos aos cargos de deputado estadual e federal pelo partido.

O pré-candidato disse que vai tentar reeleição porque diz ter condições de continuar governando em um Estado que enfrenta um novo cenário social e econômico. Ele considerou que o trabalho atual lidou com a diversidade.





“ A experiência acumulada, e o compromisso com o conteúdo programático que o meu partido tem, me fazem aceitar esse novo desafio que o partido me coloca de, na condição de pré-candidato, construir uma nova aliança e um novo plano de governo, para um período melhor, dado o exercício que nós fizemos a respeito da manutenção e ampliação dos serviços públicos e dos direitos aos servidores”, declarou.





Waldez ressaltou a importância da parceria que teve com outros partidos e que hoje estão juntos. "Temos 12 partidos coesos conosco e agradecemos, o apoio para podermos governar o Amapá. Pois, nesses anos de crise que enfrentamos o Amapá foi a única unidade da federação que cresceu. Enquanto outros Estados ainda tentam desatar os nós ecnomicos que sufocam a máquina estadual, estamos caminhando e entregando obras essenciais a sociedade".







Waldez é o atual governador pelo Amapá, com mandato de 2015 até o fim de 2018. O pré-candidato é paraense, e começou a trajetória na política em 1995, como deputado estadual. É a terceira vez que ele assume o posto de chefe de Estado (de 2002 a 2006 e de 2007 a 2010). Ele também já foi candidato à prefeito e senador, mas foi derrotado nas urnas.