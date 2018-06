Serviços de recuperação de vias em Santana contemplam mais quatro bairros

Comitiva do governo acompanhou o andamento das obras que contemplam os bairros Nova União, Mutirão do Paraíso, Provedor e Parque das Laranjeiras.

Foto: José Baía / Secom

Governador Waldez Góes esteve no município para acompanhar o andamento das obras de mobilidade urbana

O governador do Amapá, Waldez Góes, acompanhado da equipe de governo, esteve neste sábado, 16, no município de Santana acompanhando os serviços de recuperação das ruas e avenidas da cidade. As obras visitadas contemplam os bairros Nova União, Mutirão do Paraíso, Provedor e Parque das Laranjeiras, que recebem os serviços de recuperação, recapeamento, terraplanagem e operação de tapa-buracos.

A ação complementa ao Plano de Mobilidade Urbana que já beneficiou 23,3 quilômetros de vias do município, com serviços de pavimentação, drenagem, terraplanagem, meio-fio e sinalização.

De acordo com o secretário adjunto de Transporte (Setrap), Jacinaldo Araújo, os serviços já realizados no bairro Nova União, incluem limpeza geral das vias, com remoção de entulho e mato, além de terraplanagem da principal via de acesso ao bairro, conhecido como ramal 19, as alamedas A, B e C, também passam por restauração. A previsão é que até o fim deste mês, as obras sejam concluídas.

“Nesse momento estamos concluindo o trabalho de recapeamento de algumas vias do bairro, posteriormente faremos a imprimação do local e, por último, asfaltamento. Estamos trabalhando para entregar o bairro pronto para a comunidade até o fim deste mês”, afirmou o gestor.

O governador Waldez Góes destacou importantes frentes de trabalho do plano de mobilidade urbana, com serviços de pavimentação, drenagem, terraplanagem, meio-fio e sinalização, a de recuperação e recapeamento de vias, além da operação de tapa-buracos das ruas da cidade, como a Ubaldo Figueira (em toda sua extensão), Salvador Diniz e Avenida Santana, que recebem serviços de manutenção.

“Tem locais que vão além de tapa-buraco, como é caso do bairro Nova União, que não comporta mais esse tipo de serviço, porque esse asfalto foi feito há doze anos, e por isso, foi necessário passar por limpeza, terraplanagem e, na próxima semana, será imprimado e asfaltado até a rua principal. Tudo isso vai garantir um conforto maior para os moradores”, declarou o governador.