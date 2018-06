Tráfico de drogas via postal

Além dessa constitucionalização feita um dos maiores problemas e crucial, devido lidar com vidas humanas é com referência a segurança dos carteiros, que no Amapá chegam a 150, dentro do universo de 384 servidores distribuídos em todo o Estado. “Os nossos carteiros estão diariamente nas ruas e suscetíveis a violência que acontece no seio da sociedade. O carteiro que está com encomendas postais, é posseiro de um patrimônio público, pois a carta ou afins, ainda não são do cliente, e sofre um assalto, quem age é a Polícia Federal”, resume Heráclito.