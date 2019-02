Amapá vai ao Judiciário cobrar responsabilização de mineradora que abandonou estruturas

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) vai remeter em relatório ao Judiciário paulista, os prejuízos - já relatados nos autos do processo -, com o abandono do parque industrial da mineradora Zamin Ferrous, relativos ao píer flutuante no Porto de Santana, bem como à Estrada de Ferro do Amapá, que corta a região centro-oeste do Estado. As informações serão reiteradas assim que a força-tarefa montada pelo governo levantar, minuciosamente, o tombamento da estrutura do píer flutuante no Rio Amazonas, registrado na madrugada desta terça-feira, 12, no município santanense.