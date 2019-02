Governo divulga resultados dos concursos do Iapen e Gestão

Desde 2015, o governo do Estado já realizou 12 concursos públicos e as provas do 13º, para preenchimentos de vagas na Agência de Fomento do Amapá (Afap), serão realizadas no próximo domingo, 17 . Com este, são 1.447 vagas para ingresso imediato no funcionalismo público. Desse total, já foram efetivados mais de 600 servidores entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica (Politec) e Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa). Para este ano ainda existe a previsão de mais 6 concursos com destaque para as áreas de saúde e educação.