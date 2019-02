ATLETA DO PASSADO

- “No Amapá destaco o Aluízio Brasil, um cara hiper-inteligente. Um treinador diferenciado, estrategista, fazia a diferença. Sabia fazer o time fluir dentro de campo. No Brasil destaco o Miguel Cecim(Tuna Luso), estrategista. Quando ele armava a equipe era difícil chegar perto da área. Ele jogava com três atacantes na época, ou seja, o que eles fazem hoje, já faziam naquela tempo. Eu aprendi com ele a jogar de ponta esquerda e fazendo o quarto homem no meio. O outro foi o Carlinhos Silva (era treinador do Flamengo na época), veio para o Remo. Foi um cara que me ensinou como trabalhar a bola no meio-campo, passes(fundamentos). Ele me incentivava muito a bater de fora da área. Ele dizia: - Você tem facilidade de fazer gol de longe! Por que você não bate. Foi quando após os treinamentos comecei a chutar bola das laterais, do meio de campo, e de longe. Destaco também o técnico Dutra, que jogou futebol pelo Clube do Remo”.