ATLETA DO PASSADO

Pessoas envolvidas no futebol como o Manoel dos Santos Brito, o conhecidíssimo “Raminho”, ex-zagueiro do futebol amapaense que trabalhava a garotada do bairro - Seu Raminho pegava a gente no campo do Coaracy Nunes, onde é hoje o prédio do Corpo de Bombeiros. Lá era tipo uma escolinha de futebol. De lá fui treinar nas categorias infantis do Cruzeiro Esporte Clube, do presidente Beni Santos, local onde é hoje o SENAC(era um campo de futebol). Depois disputei pelo Guarany Atlético Clube o primeiro campeonato Dente de Leite. Os dirigentes do Amapá Clube (Jarbas Ferreira Gato, Haroldo Vitor, Marituba e Suzete) gostaram do meu futebol e me levaram. No Amapá Clube iniciei na categoria de juniores(1973/1974). Em 1975 já estava entrando para o time adulto/Amador, do Amapá Clube. Inclusive Baraquinha confirma que o amigo “Pelado”(Orivaldo) jogou com ele nas categorias de base do Amapá Clube. Segundo Baraquinha o Pelado foi um dos fundadores do Santos Futebol Clube, na época de Cruzeiro, União e Nacional, categoria suburbano”, relata.