BNDES e Ministério do Meio Ambiente discutem Fundo Amazônia e “Agenda Verde”

Os recursos providos pelo Fundo Amazônia através da operação com a FBDS são não reembolsáveis e serão aplicados no mapeamento, com alta precisão, das redes hidrográficas do uso e cobertura do solo de todo o bioma Amazônia, permitindo a visualização na escala das propriedades. O projeto, cuja duração é de 36 meses, contribui para o alcance dos compromissos do Brasil no Acordo de Paris e favorece o avanço na execução do Código Florestal, que instituiu o Cadastro Ambiental Rural (CAR), registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. Também permitirá o mapeamento da rede hidrográfica e a delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) de corpos hídricos, além do cálculo do passivo ambiental existente em APPs hídricas.A base de dados gerada pelo projeto será integrada ao Sistema Nacional de Cadastro Cadastro Ambiental Rural (Sicar), permitindo a visualização das áreas de preservação permanentes - APPs de corpos hídricos, bem como do uso e cobertura do solo. Dessa maneira, o projeto contribuirá para a identificação de passivos ambientais e para a melhoria no processo de análise e validação do CAR pelos estados.A iniciativa prevê ainda a elaboração de mapas, a fim de espacializar os passivos de APPs hídricas, por município e por área protegida. Os mapas serão disponibilizados a gestores nas esferas federal, estadual e municipal, contribuindo para a elaboração e a implementação de políticas públicas relacionadas ao cumprimento do Código Florestal.Para a execução do projeto a FBDS firmou Acordo de Cooperação Técnica com o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), órgão público responsável pela implementação do CAR em nível nacional. A inscrição no cadastro é realizada pelos proprietários por meio de inserção dessas informações no SICAR. Segundo dados do Boletim Informativo do SFB, até 31 de dezembro de 2018, foram cadastrados 1.143.549 imóveis rurais nos nove estados da Amazônia Legal.Considerado este projeto da FBDS, a carteira do Fundo Amazônia passa a somar 18 contratos envolvendo apoio ao CAR em todo o território brasileiro, no valor total de R$ 321 milhões. Gerido pelo BNDES, em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente, o Fundo é considerado o principal mecanismo internacional de pagamentos por resultados de REDD+ (redução de emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal).Instituição privada sem fins lucrativos, constituída em 1992 por 24 empresas, a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) atua na difusão de melhores práticas de meio ambiente e sustentabilidade junto a públicos de interesse. Contribui na formulação de políticas públicas e gera conhecimento científico nas áreas de ativos ambientais, agricultura sustentável e sustentabilidade urbana. Desenvolveu projeto semelhante para mapeamento dos passivos de APPs hídricas dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, já aproveitado pelo SFB na verificação de possíveis inconsistências nos cadastros desses biomas.