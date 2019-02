Centro Didático Augusto Antunes abre mais de 450 vagas para atividades esportivas

Estão abertas desde a última segunda-feira, 11, as inscrições para as modalidades de futebol de campo, natação e hidroginástica no Centro Didático Augusto Antunes, em Santana, coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel). São 425 vagas para todas as idades, tanto para o sexo masculino quanto feminino. As atividades estão previstas para iniciar no dia 11 de março.

Para a escolinha de futebol de campo, as matrículas irão até o dia 22 de fevereiro, com 200 vagas para as categorias sub 13, 15 e 17, masculino e feminino.

Nas modalidades de natação e hidroginástica, as inscrições vão até o dia 28 deste mês. Para natação existe a disponibilidade de 85 vagas, sendo 25 para alunos iniciantes com idade entre 8 e 14 anos; além de vagas para jovens acima de 15 anos, com um total de 60 vagas. A modalidade é realizada às segundas, terças e quintas-feiras, nos turnos da manhã e tarde.

Para hidroginástica, são 140 vagas, para todas as idades, nos turnos da manhã e tarde, às terças e quintas-feiras. O Centro formará uma turma de paratletas, que serão acompanhados por profissionais da área de inclusão, às quartas e sextas-feiras.

As Inscrições poderão ser feitas na secretaria da instituição, localizada na Rua: Lucena de Azevedo, bairro Vila Daniel, Santana/AP, horário de 8h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo número 98105-0826.

Documentos

Para a matrícula é necessário apresentar xerox da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, 1 foto 3×4, declaração escolar (para estudantes). Para os alunos da escolinha de futebol é necessário um classificador. Os alunos da natação e hidroginástica terão que entregar uma pasta arquivo. As fichas de inscrição ainda contam com um questionário, que posteriormente será avaliado por profissionais de educação física para possíveis alterações nas atividades dos alunos.