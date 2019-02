Davi Alcolumbre cumpre agenda de trabalho no Amapá durante o carnaval

Na próxima sexta-feira (1º), o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (Democratas-AP), viaja ao Amapá, onde fica até a próxima terça-feira (11). A agenda no estado inclui visita a municípios, conversas com lideranças políticas locais, participação em cerimônias oficias e encontro com ministros de estado. Desde que tomou posse no comando do Parlamento, essa é a primeira viagem de Davi ao estado que o elegeu.





A bancada federal do Amapá irá se reunir com o presidente do Senado em Macapá. Eles vão debater com o prefeito Clécio Luís investimentos em projetos de infraestrutura e desenvolvimento social para a capital. Em Brasília, a bancada chegou a elaborar uma carta onde selecionou 16 propostas prioritárias.





O presidente do Senado começa a cumprir a agenda de trabalho logo que pisar em solo amapaense. Ele chega, às 10h15, e já concede entrevista coletiva no Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre. De lá, segue para uma reunião com a bancada federal do Amapá e o prefeito de Macapá, Clécio Luís, na Prefeitura Municipal às 11h.





Na hora do almoço, Davi se encontra com os vereadores de Macapá e volta a conversar com eles dois dias depois. Na segunda-feira (4), o presidente participa do encontro sobre o pacto municipalista com todos os vereadores e prefeitos dos 16 municípios do Amapá.





Com os deputados estaduais, Davi comparece, às 15h, à sessão solene na Assembleia Legislativa do Amapá - Honra ao Mérito Legislativo. No fim da tarde, às 18h, o presidente prestigia a posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá para o Biênio 2019-2021 no Plenário do Cartório da 10ª Zona Eleitoral de Macapá. Serão empossados João Guilherme Lages Mendes, como presidente; Sueli Pereira Pini, vice-presidente e Eduardo Freire Contreras, corregedor-geral da Justiça.





Na segunda-feira, Davi Alcolumbre visita o Hospital Universitário e o Hospital de Traumas acompanhado do ministro de Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Já o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, irá com o presidente para Laranjal do Jari na sexta-feira (8). Eles vão visitar a ponte inacabada sobre o rio Jari e discutir alternativas para conclusão da obra e que levem crescimento econômico e social para a população.





No sábado (9), o presidente do Senado vai ao município de Oiapoque, juntamente com o presidente da Funai, general do Exército Franklimberg, entregar equipamentos para os indígenas situados no extremo norte do país. Os equipamentos foram comprados com recursos liberados por emenda parlamentar de autoria de Davi Alcolumbre.





A agenda do presidente do Senado Federal no Amapá será publicada no site da Presidência do Senado Federal durante toda a viagem. Segue uma prévia em anexo:





01/03

sexta-feira





10h15 Chegada em Macapá - Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre





Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre. Macapá/ AP





10h20 Coletiva de Imprensa

Aeroporto. Macapá/ AP





11h00 Reunião de Trabalho na Prefeitura de Macapá. Acompanhado da Bancada





Federal

Sala de reuniões da Preitura de Macapá.





14h00 Almoço com Prefeito Clécio e Vereadores de Macapá

15h30 Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Amapá - Honra ao Mérito





Legislativo.

Assembleia Legislativa do Amapá





18h00 Sessão Solene de Posse dos novos dirigentes do Tribunal de

Justiça do





Estado do Amapá para o Biênio 2019-2021. João Guilherme

Lages Mendes,

Presidente; Sueli Pereira Pini, Vice-Presidente e Eduardo Freire

Contreras,

Corregedor-Geral da Justiça

Plenário do Cartório da 10ª Zona Eleitoral de Macapá. (Zona Norte) Área F - Acesso

pela

Rodovia Norte Sul. Macapá





10h00 Sessão Solene na Câmara de Vereadores de Santana. Fará discurso e





será acompanhado pela Bancada Federal.

Câmara de Vereadores de Santana

13h00 Almoço com Lideranças Políticas

02/03

Sábado





09h00 Agenda com o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta

16h00





"Encontro Municipalista" com os Prefeitos e Vereadores dos 16

Municípios do Amapá.





04/03

Segunda-

feira





07/03

quinta-

feira





19h00 Sessão Pública Solene de Posse da Procuradora-Geral de

Justiça, Dra. Ivana Lúcia Franco CEI e da Corregedora-Geral do

Ministério Público do Estado do Amapá, Dra. Estela Maria

Pinheiro do Nascimento Sá, para o biênio

2019/2021

Plenário do Cartório da 10ª Zona Eleitoral de Macapá. Auditório do TRE/Zona Norte





08/03

sexta-feira

09h30 Sessão na Câmara de Vereadores





Laranjal do Jari/ AP





11h00 Pauta para o desenvolvimento do Vale do Jari com o Ministro do





Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto

Laranjal do Jari/ AP





17h00 Encontro com os Procuradores da República.





Macapá/ PA





09/03

sábado





10h30 Entrega dos Equipamentos de Emenda do Presidente aos

Indígenas, acompanhado do Presidente da Funai, General do

Exercito Franklimberg.

Oiapoque/ AP





11/03

segunda-

feira