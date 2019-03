Polícia Militar vai fiscalizar rodovias no período de carnaval

Fiscalização ocorrerá de 2 a 5 de março nas rodovias JK (AP-010), Curiaú (AP-070), Duca Serra (AP-020) e, em Santana e Mazagão, com apoio da Operação Lei Seca.





O Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) vai reforçar as fiscalizações durante o período de carnaval na Rodovia JK (AP-010), Rodovia Duca Serra (AP-020), Rodovia do Curiaú (AP-070) e nos municípios de Santana e Mazagão. As ações acontecerão de 2 a 5 de março (sábado a terça-feira), como parte das programações do Bloco da Responsa, iniciativa do Governo do Amapá com ações integradas para os foliões. Essas estradas dão acesso a muitos balneários e a Polícia Militar (PM/AP) quer evitar que os condutores provoquem acidentes por causa de imprudência, imperícia ou infrações de trânsito.

A fiscalização contará com o apoio da Operação Lei Seca do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AP). O foco principal será o combate à embriaguez ao volante; excesso de passageiros nos veículos; uso do cinto de segurança e, excesso de velocidade.

“O condutor abordado será convidado a fazer o teste do etilômetro. Caso seja flagrado, será autuado e, dependendo do nível de álcool, poderá ser encaminhado para apresentação na delegacia para responder de acordo com o que determina a lei”, avisou a chefe da Divisão de Operações do BPRE, capitã Josevilma Gama.

Haverá barreiras de trânsito nas entradas do município de Santana e, no entorno do corredor da folia que será montado na Avenida Santana.

A Polícia Militar recomenda que os condutores respeitem os limites de velocidade e as sinalizações, usem o cinto de segurança, não entreguem o veículo a pessoas não habilitadas e, escolha o motorista da rodada ou utilize outro tipo de transporte, se for ingerir bebida alcoólica.

Policiamento

São mais de 60 eventos carnavalescos que contam com policiamento em todo o Estado, sendo empregados 1.395 policiais e 152 viaturas em seis dias festividade (28 de fevereiro a 5 de março). O trabalho conta com várias outras instituições para garantir a segurança da população. O trabalho executado pelos militares não prejudicará o trabalho rotineiro e o atendimento ao cidadão pelo 190, segundo a PM/AP.

Fazem parte do planejamento de segurança do Governo do Amapá para o Carnaval 2019, o Juizado da Infância e Juventude, Corpo de Bombeiros Militar (CBM/AP), Associação de Brincantes e Simpatizantes do Bloco de Sujos A Banda, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semduh), Guarda Municipal, Companhia de Trânsito e Transporte (CTMac) e Polícia Civil.

Os eventos que ocorreram de 4 a 16 de fevereiro também tiveram policiamento.