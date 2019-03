Deputado Estadual Dr. Furlan apresenta projetos de leis que inserem os jovens no mercado de trabalho









O alto índice de desemprego no Amapá foi pauta da sessão na manhã desta terça – feira, 26, na Assembleia Legislativa do Estado. A iniciativa do deputado estadual Dr. Furlan (PTB) tratou da importância da inserção dos jovens no mercado de trabalho. Na ocasião, o deputado apresentou quatro projetos de leis que viabilizam a inclusão de jovens amapaenses em instituições públicas e privadas.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Amapá apresenta 17,7% da taxa de desocupação, um alto índice comparado com outros estados do Brasil. A maioria dos desempregados têm entre 14 e 17 anos.

“Pensando nesse cenário, criei quatro projetos de leis que oportunizam à inclusão de jovens no âmbito profissional, contribuindo no seu crescimento, aprendizado, autoconfiança e, principalmente, responsabilidade profissional e pessoal”, ressaltou Dr. Furlan.

Os projetos de autoria do deputado instituem o programa Legislativo de contratação de menor aprendiz pela Assembleia Legislativa e estabelecem a contratação de menor aprendiz pela administração direta e indireta do Estado. Além disso, determina a criação do Programa Empresa Parceira do Jovem para instituições que contratarem com o Poder Público e o Dia Estadual do Menor Aprendiz no calendário de eventos do Governo do Estado.





Estiveram presente na sessão, o Supervisor de Relações Externas do Centro de Integração (CIEE), Ismael Silva, e a menor aprendiz, Maria Beatriz Cunha. Na ocasião, o supervisor utilizou a tribuna para explicar como funciona a contratação de menor aprendiz e enfatizar a importância da discussão na Casa Legislativa. “Os projetos de autoria do Dr. Furlan com certeza irão ajudar muitos jovens que desejam trabalhar, além disso, irão contribuir no desenvolvimento do Estado”, concluiu o Supervisor.

Os deputados Cristina Almeida (PSB), Diogo Sênior (PMB) e Charly Jhone (PR) parabenizaram Dr. Furlan pela iniciativa e destacaram que os jovens necessitam de mais oportunidades de mostrar talentos e ingressarem no mercado de trabalho.