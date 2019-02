Com orgulho dos macapaenses, de pertencerem a esta cidade, que o Tribuna Amapaense escreve essa mensagem de esperança e agradecimento a toda essa gente que trabalha para que seus filhos possam sonhar com um futuro melhor. Temos muito respeito e carinho pelo povo desse município, onde há 12 anos somos prestigiados com leitores fieis e críticos respeitosos, com raras exceções homens e mulheres que com suas mãos sabem valorizar o fruto da terra… Fazemos questão de dizer que o nosso compromisso com as informações baseadas em fatos legais e de qualidade em benefício da coletividade e do desenvolvimento de Macapá e do Estado do Amapá, defendendo e lutando pelos interesses da população. Com união e apoio de todos os Macapaenses, o resultado não poderá ser diferente: Macapá vencerá sempre, pois é esse seu futuro e de seus habitantes!!!