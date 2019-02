ARTIGO DO GATO

Na minha retina de sessenta anos, volto-as para a estrada trilhada e lembro-me de muitas coisas que foram ficando vincadas nesse chão. Por exemplo, lembro-me da “odisseia” da minha mãe, Zoraide Coelho do Nascimento cumprindo seu “mister” no magistério pelas escolas do interior. Lagoa dos Índios e Paredão onde passei parte da minha infância. Lembro-me dos textos do Estácio Vidal Picanço fazendo honras a Macapá. Do Oratório Recreativo Clube, dos ensaios da Maracatu da Favela, do Açude do Zezinho, da Ponte da Lagoa dos Índios, do carnaval do Bloco Bom Sossego, lembro-me do brilhante cronista João Silva, Humberto Moreira que já nasceu radialista, lembro-me do Vagalume sambando com uma garrafa de cerveja na cabeça, do Jurandir Carudo, Cabo Lázaro, do Mucura, do tio Mundico e carroceiro Bio. Não posso deixar de fora das minhas reminiscências do Camarão Frito, figura folclórica. O Terreiro de Santa Bárbara da saudosa mãe Dulce e lógico do seu Piloto. Da Guilhermina, que segundo a lenda, virava ‘matinta pereira’, D. Aristide Piróvano, Professora Nazaré Braga, Maria Antônia. A minha inesquecível Vó Minerva, benzedeira das boas. Ei! A Fortaleza de São José de Macapá, a Igreja Matriz de São José, o Colégio Amapaense, a Escola Princesa Izabel. Do Glicério Marques e as memoráveis partidas de futebol que fui ver e depois ser visto. Na verdade o espaço é pequeno para tanta história, pois não posso deixar de falar do Cine João XXIII, do Bar Xodó do Albino, do Lenon do Jurandil, do Amapá Clube e das Tertúlias Azulinas do E. C. Macapá, do Círculo Militar, da Assembleia Amapaense, Abdallah e Stephan Houat, Isaac Alcolumbre, Irmãos Zagury, Afif Harb e Romeo e Kátia Harb. Do Waldir Carrera, Gato Azul, Praça da Conceição, Ubyraci Picanço o “Diabo Louro” do São José, Trevisani o Centro Avante desengonçado do Santana que fazia firulas espetaculares com a bola e muitos goles. Bira, Aldo, Jason, Marcelino, Celso, Tiaguinho, Baraquinha, Zezinho Macapá, Perivaldo, Jorginho Macapá, Palito pai e Palito filho, Amaralzinho, Jardel, Mário Sérgio e Roberto Foguetinho e etc. Arnaldo Araújo, J. Ney, Jeconias Araújo, José Jansen Costa, Alcir Araújo e Isnard Lima. Alcineia Cavalcante, Sillas e Ezequias Assis, Silvio e Sillas, Luiz Melo, Joaquim Ramos, Pai Velho Pai D’égua, Comandante Annibal Barcellos, Antônio Pontes, Zaide, Risalva do Amaral, Professor Pereira, meu Pai, Raimundo Moura do Nascimento o Gatão, meu Pai, Rodolfo Juarez, Antônio Munhoz e Azevedo Costa, nosso primeiro prefeito após a reabertura democrática. Juracy Freitas, Universidade Estadual e Universidade Federal, João Alberto Capiberibe, Dalva Figueiredo, Pedro Paulo, Camilo Capiberibe, Waldez Góes, Roberto Góes, Papaleo, João Henrique, Clécio.