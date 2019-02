A guerra de Raposas e Coelhos.

Enquanto o presidente da república, Jair Bolsonaro, recupera-se de uma cirurgia, no Hospital Albert Einstein, tudo tem acontecido: nas redes sociais, o General Mourão, Vice Presidente, foi elogiado pela esquerda e criticado pelos mais conservadores, ao ponto de ser intitulado como “novo símbolo da esquerda no Brasil”; Do outro lado, Marco Aurélio, ministro do STF, manteve as investigações que apontam transações anômalas de Fabricio Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro; porém, nada foi mais intenso que a cerimônia de posse dos novos senadores, no último dia 01 de fevereiro, no Senado Federal. O senador amapaense Davi Alcolumbre (DEM/AP) sentou-se à mesa por volta das 10h:00, não respeitando as formalidades exigidas, iniciou os trabalhos sem nem mesmo pedir aos colegas tomassem seus lugares, fato ironizado pelo senador Renan Calheiros (MDB/AL). Após atrapalhar a ritualística, Alcolumbre resolveu inovar, levando para proferir o juramento, o mais velho senador do primeiro estado, como de costume, e também o mais jovem senador, fato jamais visto.