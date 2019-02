CONHEÇA AS CANDIDATAS AO MISS BRASIL BE EMOTION 2019

Com transmissão ao vivo pela BAND, atração acontece no dia 09 de março, e terá Cássio Reis, Marthina Brandt, Raíssa Santana, Monalysa Alcantâra e Mayra Dias no comando





No dia 9 de março, a partir das 22h, direto do centro de exposições São Paulo Expo, o Brasil irá conhecer ao vivo pela tela da BAND, a nova Miss Brasil Be Emotion. Candidatas dos 27 estados irão representar no palco a beleza e a diversidade da mulher brasileira, em um show repleto de personalidade, moda e música. Na plateia são esperadas 15 mil pessoas que vão acompanhar de perto as emoções da eleição da nova Miss.





Nesta edição, o apresentador Cássio Reis ganha a companhia das últimas quatro representantes brasileiras, Marthina Brandt (2015), Raissa Santana (2016), Monalysa Alcântara (2017) e Mayra Dias (2018), que serão responsáveis por apresentar cada etapa e desafios do concurso. “Este ano completamos cinco edições da era Be Emotion. Considero emblemático, tê-las no palco celebrando esses anos de tantas conquistas. Estamos ansiosas para saber quem será a próxima a somar a esse time tão bem sucedido”, revela a diretora geral do Miss Brasil Be Emotion, Karina Ades.





A partir da próxima quarta-feira, dia 27, as Misses entram para a fase de confinamento da disputa, que esse ano acontecerá na cidade de Campos de Jordão em São Paulo. Nesta etapa, as candidatas participam da intensa maratona de ensaios e provas, e o público poderá acompanhar tudo sobre os bastidores nas redes oficiais do concurso no Instagram @missbrasilbeemotion e noFacebook ( https://bit.ly/2H2hwAX ), e no Portal da Band ( www.band.com.br ). Nas provas classificatórias as Misses serão avaliadas por experts e participam de workshops sobre estilo, maquiagem e oratória. Entre os momentos mais importantes da etapa está o júri técnico, quando as candidatas desfilam e são entrevistadas pelo júri composto pela fotógrafa, Priscila Prade, a makeup artist e influenciadora Dani da Mata e a diretora Karina Ades.





De acordo com Karina, as candidatas deste ano estão bem preparadas e apresentam perfis e estilos bem distintos. “A marca dessa edição é a diversidade das belezas. Meninas vindas de origens diversas, prontas para representar a cultura e a beleza de seus estados”, explica.





Confira quem são as candidatas à Miss Brasil Be Emotion 2019:





Miss Acre Be Emotion

Sayonara Moura

Idade: 25 anos

Profissão: Enfermeira





Miss Alagoas Be Emotion

Raissa Souza

Idade: 21 anos

Profissão: Estudante





Miss Amapá Be Emotion

Brenda Lazareth

Idade: 22 anos

Profissão: Estudante de Pedagogia





Miss Amazonas Be Emotion

Lorena Alencar

Idade: 26 anos

Profissão: Advogada





Miss Bahia Be Emotion

Liliane Natiele

Idade: 20 anos

Profissão: Técnica em Agropecuária e modelo





Miss Ceará Be Emotion

Luana Lobo

Idade: 24 anos

Profissão: Modelo

Miss Distrito Federal Be Emotion

Gabriela Borges

Idade: 21 anos

Profissão: Design de Moda





Miss Espírito Santo Be Emotion

Thainá Castro

Idade:24 anos

Profissão: Arquiteta









Miss Goiás Be Emotion

Isadora Dantas

Idade: 22 anos

Profissão: modelo





Miss Maranhão Be Emotion

Anna Carolina Sousa

Idade: 21 anos

Profissão: Empresária e estudante de Odontologia





Miss Mato Grosso do Sul Be Emotion

Priscilla Vacchiano

Idade: 24 anos

Profissão: Publicitária





Miss Mato Grosso Be Emotion

Ingrid Santin

Idade: 25 anos Profissão: Modelo e Estudante de Odontologia

Miss Minas Gerais Be Emotion

Júlia Horta

Idade: 24 anos

Profissão: Jornalista e apresentadora









Miss Pará Be Emotion

Wilma Paulino

Idade: 19 anos

Profissão: Estudante de estética e cosmética









Miss Paraíba Be Emotion

Kennya Araújo

Idade: 26 anos

Profissão: Modelo





Miss Paraná Be Emotion

Djenifer Frey

Idade: 20 anos

Profissão: Estudante Ciências Contábeis

Miss Pernambuco Be Emotion

Bárbara Souza

Idade: 22 anos

Profissão: Estudante de Publicidade e Propaganda





Miss Piauí Be Emotion

Dagmara Landim

Idade: 22 anos

Profissão: Estudante de Direito





Miss Rio de Janeiro Be Emotion

Isadora Meira

Idade: 26 anos

Profissão: Modelo

Miss Rio Grande do Norte Be Emotion

Erika Fontes

Idade: 24 anos

Profissão: Modelo

Miss Rio Grande do Sul Be Emotion

Bianca Scheren

Idade: 20 anos

Profissão: Modelo









Miss Rondônia Be Emotion

Hunaide Horitham

Idade: 23 anos

Profissão: Assistente Jurídica









Miss Roraima Be Emotion

Natali Vitória

Idade: 20 anos

Profissão: Estudante de Medicina Veterinária









Miss Santa Catarina Be Emotion

Patrícia Marafon

Idade: 25 anos

Profissão: Modelo









Miss São Paulo Be Emotion

Bianca Lopes

Idade: 22 anos

Profissão: Estudante de Direito e modelo





Miss Sergipe Be Emotion

Ingrid Moraes

Idade: 24 anos

Profissão: modelo









Miss Tocantins Be Emotion

Alessandra Almeida

Idade: 19 anos

Profissão: Estudante de Psicologia