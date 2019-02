Entre as atividades, haverá pintura de rosto

O Museu Sacaca realiza nos dias 2 e 3 de março de 9h às 17h, uma diversa programação carnavalesca voltada para o público infantil. Intitulado “Sacaca na Folia”, o evento pretende resgatar os tradicionais bailes carnavalescos infantis e contará com a presença do Rei Momo do carnaval amapaense Raimundo Tavares da Silva o “Sucuriju”.

Também haverá pinturas e maquiagens carnavalescas, oficinas de tranças, oficinas de samba e percussão com a Escola de Samba Piratas Estilizados, brincadeiras, Bloco do Abraço, exposições de fantasias carnavalescas, produção de máscaras e as visitas mediadas nas ambientações do Museu Sacaca.

A coordenação do Museu informa que a entrada é franca, mas recomenda que todas as crianças estejam devidamente acompanhadas pelos os pais ou responsáveis.

Programação

2 e 3 de março (sábado e domingo)

9 às 17h - Visitas mediadas nas ambientações; produção de máscaras infantis (Casa da Criação); exposição de fantasias do Rei Momo e do Cidadão do Samba (Auditório e Casa de Exposição Permanente); pinturas de rosto (Casa da Criação)

2 de março (sábado)

15h - Oficina de percussão (Maloca Multiuso)

3 de março (domingo)

14h às 18h - Baile de carnaval infantil (Praça de Alimentação)

13h às 17h - Oficina de tranças (Casa da Leitura)

14h às 17h - Maquiagem de carnaval para crianças (Casa de Leitura)

14h às 17h - Brincadeiras temáticas (Praça de Alimentação)

15h - Bloco do Abraço (Área interna do Museu Sacaca)

16h - Presença do Rei Momo (Praça de Alimentação)

15h às 17h - Oficina de passistas (Praça de Alimentação)