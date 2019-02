No TRE AP, desembargador Manoel Brito reúne com presidente eleito, desembargador Rommel Araújo













O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), desembargador Manoel Brito, esteve reunido na tarde desta terça-feira (05), com o desembargador Rommel Araújo, que assumirá a presidência da Corte Eleitoral na primeira quinzena do mês de março.





A reunião foi organizada pelo desembargador Manoel Brito, que conduz a transição na Justiça Eleitoral, e contou com membros da atual equipe e novos integrantes da futura administração.





Durante o encontro, o novo presidente recebeu o relatório de transição de gestão do TRE-AP, elaborado a luz da Resolução 95/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com subsídios fundamentais para a elaboração e implementação do programa de gestão do futuro presidente.





O futuro presidente do TRE-AP agradeceu a receptividade de todos, em nome do presidente Manoel Brito, ressaltando a experiência e o modelo gestão que conduziu o Regional, alcançando excelentes resultados durante o biênio que encerra.