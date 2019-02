OPERAÇÃO LEI SECA

O diretor-presidente do DETRAN/AP, Inácio Maciel, anunciou que as ações no período carnavalesco devem contar, ainda, com o trabalho do Núcleo de Educação de Trânsito do órgão. “Nos próximos dias vamos reunir com os envolvidos neste processo para traçar as estratégias a serem implementadas neste trabalho que visa educar e prevenir as infrações de trânsito”, adiantou.