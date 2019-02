PIONEIRISMO

Esta semana estaremos escrevendo sobre a vida de mais um pioneiro da antiga Guarda Territorial do Amapá, essa laboriosa corporação composta de centenas de homens originários de todos os rincões do Brasil, principalmente do norte do Pará. Lembramos com muita gratidão o exemplo desses pioneiros. Foram desbravadores que com muita luta nos deixaram legado da gênese da nossa Polícia Militar. Neste Domingo (17)) completou 75 anos de criação, no Governo do Coronel Janary Nunes e como uma homenagem de reconhecimento a Policia Militar do Estado do Amapá, incorporou a data em seu calendário e oficialmente mudou a data de 26 de novembro para 17 de Fevereiro os festejos de sua fundação.