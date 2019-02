Presidente do Senado será recebido em sessão solene na Assembleia Legislativa do Amapá





Presidente do Senado, Davi Alcolumbre,

deputados Kaká Barbosa (PR),

presidente da Alap, e Paulo Lemos (Psol)

A Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) receberá em sessão solene na próxima sexta-feira, 1º de março às 15 horas, o senador Davi Alcolumbre (DEM) presidente do Congresso Nacional e Senado Federal. A sessão - proposta pelos deputados Kaká Barbosa (PR), presidente da Alap, e Paulo Lemos (Psol), será realizada no plenário provisório da Casa de Leis, no Centro de Convenções João Batista de Azevedo Picanço, na avenida FAB.









A solicitação foi realizada durante agenda de trabalho do Chefe do Poder Legislativo com os deputados, em Brasília, ocasião em que trataram de assuntos relacionados a políticas de incentivo para vários projetos que oportunizam o desenvolvimento nos diversos municípios do Estado.









O encontro com os 24 parlamentares reflete um importante momento para a Assembleia amapaense. Será primeira a vez que Davi Alcolumbre vem ao Amapá, após vencer às eleições para a presidência do Senado.





"A nossa ida a Brasília foi para parabenizar pessoalmente o Senador Davi, pela eleição à presidência do Senado, desejar sucesso na condução dos trabalhos no Congresso Nacional e aproveitamos, também, juntamente com o deputado Paulo Lemos, para tratar de uma extensa pauta de assuntos urgentes para o Amapá e que precisam de atenção especial, e consequentemente, do apoio do presidente do Senado", afirmou Kaká Barbosa.