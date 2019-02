A Justiça Eleitoral do Amapá (TRE-AP), realiza na próxima sexta-feira (08.03), às 18h, no auditório do Cartório da 10ª. Zona Eleitoral (zona norte de Macapá), a sessão solene de posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá para o biênio 2019/2021.





Os desembargadores Rommel Araújo de Oliveira e Gilberto de Paula Pinheiro, tomam posse como presidente e vice-presidente/corregedor, respectivamente.





A atual administração da Corte Eleitoral, enviou convites para diversas autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como do Ministérios Públicos Estadual e Federal; Tribunal de Contas Estadual e da União; Defensoria Pública do Amapá; OAB; Exército; Aeronáutica; Marinha; e Corpo de Bombeiros.





A imprensa deverá ser previamente credenciada, para ter acesso ao local do evento. As solicitações de credenciamentos devem ser enviadas para o e-mail da Assessoria de Comunicação do TRE-AP – ascom@tre-ap.jus.br com o nome do profissional, função e veículo de comunicação – com o título CREDENCIAMENTO POSSE TRE-AP 2019.





As credenciais serão entregues na quinta-feira (07), na sala da Ascom, no prédio do TRE centro - Avenida Mendonça Junior, 1502 - Centro, Macapá.