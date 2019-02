Provas do concurso público da Afap acontecem neste domingo, 17

Para o ensino médio, os portões abrem às 8h30 e fecham às 9h e para os cargos de ensino superior, os portões abrem às 14h e fecham às 14h30.

Foto: Maksuel Martins/Secom

As vagas são para Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque

Os 15.992 candidatos inscritos no concurso público da Agência de Fomento do Amapá (Afap) realizam provas neste domingo, 17. A Fundação Carlos Chagas já enviou por e-mail e disponibilizou no site da FCC o horário e local de provas, que serão realizadas somente no município de Macapá.

Para os cargos de nível médio, as provas objetivas acontecem no período da manhã, às 8h30 (horário local), com fechamento dos portões marcado para as 9h. Com duração de três horas, não será permitida a saída do candidato do local de realização, antes de decorridas duas horas.

Já para os cargos de nível superior, as provas objetivas e de redação estão agendadas para as 14h (horário local), com fechamento dos portões previsto para as 14h30. O teste terá a duração de 3h30 e, também não será autorizada a saída do candidato antes de decorridas duas horas, sob pena de eliminação do certame.

É necessário comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário determinado para o fechamento do portão de acesso, munido de caneta esferográfica de material transparente de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente; documento de identificação original com foto e do cartão informativo do candidato, disponibilizado pela FCC.

Vagas

O concurso oferece vagas para nível médio e superior nos municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque. São 29 vagas imediatas e 200 para cadastro reserva.

Para nível médio, os cargos são: Assistente Administrativo de Fomento (10 vagas imediatas) e Agente de Fomento Externo (10 vagas imediatas, sendo sete para Macapá, uma para Santana, uma para Oiapoque e uma para Laranjal do Jari).

Para nível superior, os cargos são para Analista de Fomento - Advogado (três vagas imediatas); Contador (três vagas imediatas); Tecnólogo da Informação (uma vaga imediata); Economista (uma vaga imediata) e Analista de Fomento – Crédito (uma vaga).

As remunerações para cargos de nível médio serão de R$ 2.074,11 e para os de nível superior R$ 3.319,77, além de vale-alimentação.

Concursos

Este é o 13º concurso público realizado pelo Governo do Amapá desde 2015. Com este, são 1.447 vagas para ingresso imediato no funcionalismo público. Desse total, já foram efetivados mais de 600 servidores entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica (Politec) e Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) – a maioria dos efetivados são de concursos em andamento desde 2017. Para 2019, existe a previsão de mais seis concursos com destaque para as áreas de saúde e educação.