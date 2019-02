RECANTO LITERÁRIO

Joel Elias dos Santos, amapaense, 55 anos, graduando de Filosofia na Universidade Federal de Rondônia (Unir), jornalista, músico e compositor. Começou a atuar na música em Macapá há mais de 30 anos, participando dos festivais de música. Em 1984 foi segundo colocado no Festival da Canção Oscar Santos, realizado pelo Trem Desportivo Clube, com a música Marajoara, uma parceria com Moacir Sandi. Em 1987, foi terceiro colocado no 7º Fumap (Festival da Música Amapaense) realizado pela AUAP (União dos Universitários do Amapá) com a música Peixe-Rio, parceria com Celso Dias. Em 2000, foi primeiro colocado no Fest Sinhá, festival internacional realizada na cidade de Itumbiara (GO), com a música Valsa de Ciranda, uma parceria com Enrico Di Miceli, Aroldo Pedrosa, Aldo Gatinho horas e Helder Brandão, interpretada por Patrícia Bastas. A partir dos anos de 1990 passou a atuar no jornalismo no jornal Novo Fronteira, de Macapá, como repórter policial. Com o fechamento do jornal, foi convidado para fazer parte da equipe do Diário do Amapá, onde foi um de seus fundadores. Começou como repórter policial e na sequência assumiu a editoria do caderno de Cidade e posteriormente o caderno de Política, até chegar a assumir a editoria geral do jornal. Também trabalhou nos jornais A Gazeta e Tribuna Amapaense. Tem músicas gravadas por Amadeu Cavalcanti, Osmar Jr. Negro de Nós, Patrícia Bastos e Sabatião. Em 2002 deixou as redações para trabalhar com assessoria de imprensa institucionais como as do Governo do Estado do Amapá, Câmara Municipal de Macapá e Assembleia Legislativa do Amapá. Em 2009 se mudou para Porto Velho (RO) onde trabalhou na assessoria de comunicação da Prefeitura de Porto Velho. Atualmente desempenha a função de secretário de redação no jornal Diário da Amazônia, de Porto Velho. É pai de duas filhas Iandara Luna, de 17 anos e Ieda Saissem, de 8 anos.