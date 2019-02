Você sabia que existe o Parque Montanhas do Tumucumaque e o A Terra Indígena Parque do Tumucumaque?

Já o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque é uma Unidade de Conservação Federal com uma área de 3.867.000,00, que abrange os estados do Amapá e Pará, através dos municípios de Laranjal do Jari, Oiapoque, Calçoene, Pedra Branca, Serra do Navio e Almeirim. Criado em 22 de agosto de 2002, o PARNA Montanhas do Tumucumaque é o maior Parque Nacional do Brasil e tem como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo. A gestão do Parque é realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA).