Concurso de Peças Publicitárias do IFAP Campus Santana









Na segunda-feira (11) foi realizada a cerimônia para divulgação dos 5 alunos vencedores do 1° Concurso de Peças Publicitárias do IFAP Campus Santana, projeto de autoria do Professor Yuri Bezerra que também conseguiu viabilizar as parcerias com os patrocinadores.

O projeto tem o objetivo de analisar o conhecimento dos alunos e estimular a criatividade. As peças publicitárias apresentaram criatividade, diferencial e alto poder de persuasão.





O critério de avaliação foi o conceito da mensagem com o tema "Faça a Diferença".

Agradecimentos especiais para o SEBRAE-AP em nome do superintendente Waldeir Ribeiro, Armazém Brasil Atacarejo em nome do Diretor Itamar Sarmento, Supermercados Santa Lúcia em nome do Diretor Ari Silva, IFAP Campus Santana em nome do Diretor Marlon Nascimento, Instituto Federal do Amapá em nome da Reitora Marialva Almeida, e também a todos os alunos que participaram, mobilizaram e contribuíram para o sucesso do projeto pioneiro no segmento publicitário.





Os 5 vencendores ganharam passagens aéreas, hospedagens, alimentação, translado e inscrições para participarem do Festival Internacional de Publicidade de Gramado - RS, que acontecerá no mês de junho.