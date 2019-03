O navio hidroceanográfico “Cruzeiro do Sul” está no Amapá

Entre as missões do navio está a execução de projetos nacionais de pesquisas na região da bacia amazônica, resultantes de compromissos internacionais. Além disso, a embarcação Participa do desenvolvimento de atividades de pesquisa no ambiente marinho, formando pesquisadores, professores e alunos nas disciplinas relacionadas ao mar.



Na primeira visita ao navio aportada no município de Santana estiveram presentes o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Tjap), desembargador João Lage, o vice-governador do Amapá, Jaime Nunes, o suplente de senador Josiel Alcolumbre, empresário e presidente da Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR), empresário Glauco Cei