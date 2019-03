DIA DA ESCOLA - 15 DE MARÇO

Escola: lugar para a formação educacional da população

Uma instituição que é tão importante para o mundo não poderia deixar de ser homenageada, no dia 15 de março é comemorado o Dia da Escola

“Papai

Rato rima com gato

Avestruz rima com luz

Filho rima com milho

- E mamãe, rima com o que?

Vejam meus filhos:

Não sou um escritor

O que importa

É ler e escrever muito

Sem saber o quê.”

(trecho do poema “Papai, vamos escrever uma poesia!” – Mauro Felippe – livro Nove)

Depois do contato familiar, é a escola – lugar onde é a base da construção do indivíduo – que exerce os papeis mais importantes na vida das crianças, como a alfabetização e o dever de preparar os pequeninos para a vida em sociedade.

As escolas têm uma grande importância desde a Grécia Antiga, porém, aqui, em território nacional, os jesuítas tiveram um importante papel na fundação das primeiras escolas no Brasil. Em 1779, eram 17 Colégios, 25 Casas Jesuítas e 36 Missões realizando a prática da formação religiosa, cultural, cívica e moral dos filhos dos colonizadores, indígenas e, principalmente, da elite que liderava a sociedade da época.

E hoje, com a necessidade de colocar as crianças cada vez mais cedo em escolas, os pais precisam ter a certeza que a instituição vá prover à criança educação de boa qualidade, alimentação e recreação durante o período que seus filhos estarão na escola.

Com o intuito de celebrar a importância dessa instituição para todos os estudantes, professores e sociedade em geral, no dia 15 de Março, comemora-se o “Dia da Escola”, pois, é na escola que as crianças intensificam a convivência social e aprendem normas e regras fundamentais para o seu desenvolvimento humano.

Essa data é importante para lembrarmos o que a instituição educacional proporciona na vida dos indivíduos. Mas, infelizmente, são muitos os problemas que estão presentes na educação brasileira, especialmente na educação pública. São diversos os fatores que possibilitam resultados negativos, um exemplo disso são as muitas crianças no 6º ano do ensino fundamental que não dominam habilidade de ler e escrever.

Esse fato é resultado, também, do que acontece na estrutura educacional brasileira, onde vemos alguns professores frustrados que acabam não exercendo sua função com profissionalismo, ou também esbarram nas dificuldades diárias da realidade escolar (salários baixíssimos e falta de incentivo), além de muitos pais que não participam da educação dos filhos, entre muitos outros agravantes. Por isso, é de suma importância que, além de comemorar (refletir) essa data, os pais participem mais da vida escolar de seus filhos, e incentivem os pequenos a estudarem e a nunca desistir da vida acadêmica. Nas minhas palestras, um dos pontos por mim citados, sem hesitação, é que não cabem aos pais ensinar, mas, sim, educar seus filhos. A educação vem de casa. E é na escola que aprendem.